Арбузов считает реалистичным до 2014 г. достичь и удерживать инфляцию в пределах 5-6%

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает вполне выполнимой задачей к 2014 году довести и удерживать уровень инфляции в Украине на уровне 5-6%.

Об этом глава НБУ заявил в интервью газете «Наше мисто».

«Мы считаем реалистической среднесрочную цель - до 2014 года достичь и удерживать уровень потребительской инфляции в пределах 5-6%» - сказал С.Арбузов.

При этом он отметил, что по итогам первого квартала 2012 года инфляция в Украине была самой низкой по сравнению с ближними и дальними торговыми партнерами. Так, по итогам марта уровень потребительской инфляции в годовом выражении в еврозоне составлял 2,6%, в России - 3,7%, Китае - 3,6%, Казахстане - 4,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. - 0,7%.

Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) - 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.