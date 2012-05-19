Коморовский планирует в Чикаго провести переговоры с Януковичем

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский планирует в рамках саммита НАТО, который состоится 20-21 мая в Чикаго, провести переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Б.Коморовского Анна Тшаска-Вечорек.

По ее словам, переговоры состоятся по инициативе польской стороны во второй день саммита.

Б.Коморовский, которого цитирует его официальный веб-сайт, сообщил польским журналистам, что планирует обсудить с В.Януковичем препятствия на пути европейской интеграции Украины.

Он назвал успехом действующей украинской власти завершение переговоров и парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС, отметив, что дальнейшему прогрессу мешают внутренние дела.

«Это точно будет разговор, посвященный также риску неиспользования тех достижений из-за ситуации во внутренней политике, в частности, из-за дела экс-главы правительства Юлии Тимошенко», - сказал Б.Коморовский.

По его мнению, Украине необходимо сконцентрировать усилия на комплексном решении действующих проблем. Он назвал одной из задач реформу украинского законодательства и судопроизводства.

Пресс-служба польского Президента сообщила, что Б.Коморовский в Чикаго планирует также провести встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и новоизбранным Президентом Франции Франсуа Олландом.