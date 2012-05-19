ЕБРР прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2013 году до 4%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году ускорится до 4% по сравнению с 2,5% в 2012 году, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обновленной оценке экономических перспектив стран региона, вышедшей в пятницу, 18 мая, сообщает «Зеркало недели».

Согласно сообщению, банк также пересмотрел оценку динамики роста ВВП в течение текущего года: если в январе он прогнозировал его рост в четвертом квартале 2012 года к четвертому кварталу 2011 года в 7%, то теперь – в 3,6%.

Помимо того ЕБРР прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Украине в текущем году замедлится до 4% с 7,7% в 2011 году.

Банк подчеркивает, что украинская экономика была затронута новой волной нестабильности в еврозоне. Более низкий внешний спрос и цены на сталь привели к ухудшению ситуации в машиностроении и металлургии, а значительные государственные инвестиции в инфраструктуру, связанные с Евро-2012, завершаются. Помимо того, замедлился также роста в сельском хозяйстве, пострадавшем в результате необычно холодной зимы.

«Экономика Украины очень подвержена воздействию еврозоны. События в ЕС будут оставаться важным фактором для роста страны и экономической стабильности в ближайшие месяцы», – говорится в документе.

ЕБРР также отмечает, что украинские власти поддерживали жесткую налогово-бюджетную политику в ожидании предстоящих в этом году больших платежей по внешнему долгу, однако недавно принятый пакет социальных расходов может увеличить фискальное давление.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к аналогичному кварталу 2011 года замедлился до 1,8% по сравнению с 4,7% в четвертом квартале 2011 года, 6,5% – в третьем, 3,9% - во втором и 5,4% – в первом.

ВВП Украины по итогам 2011 года составил 69,3% уровня ВВП 1990 года по сравнению с 65,8% по итогам 2010 года и 63,3% - по итогам 2009 года. Но это все еще ниже 74,2%, на которые страна вышла в докризисном 2008 году.

Правительство заложило в госбюджет-2012 прогноз роста реального ВВП на 3,9%, номинального — до 1500 млрд грн, однако рассчитывает удержать его динамику на уровне 5-6%. Эксперты международных финансовых организаций и независимые эксперты более осторожны в прогнозах, оценивая возможный рост украинской экономики в этом году в 1-3%.