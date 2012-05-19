Арбузов уверяет: нет оснований как для глубокой девальвации, так и ревальвации гривны

По мнению председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова, на сегодняшний день нет оснований как для глубокой девальвации, так и ревальвации гривны.

Об этом глава НБУ заявил в интервью газете «Наше мисто».

«На сегодняшний день мы по-прежнему не видим оснований как для глубокой девальвации, так и ревальвации гривны. Платежное сальдо остается в целом сбалансированным. И это, кстати, подтверждается не такой уж высокой активностью НБУ на валютном рынке», - сказал С.Арбузов.

При этом он отметил, что на сегодня валютный курс формируется на основании, в основном, рыночных факторов и «вмешательство НБУ в процессы курсообразования является не таким уж и значительным».

Глава Нацбанка подчеркнул, что курс гривны будет зависеть от устойчивых, а не ситуативных тенденций по платежному балансу. «Если провести постатейный анализ, то два основных фактора, которые на 70% сформировали упомянутый прошлогодний минус во внешней торговле, - это наращивание в 1,6 раза закупок машин и оборудования (что было связано, в основном, с подготовкой к Евро-2012, а также обеспечило в итоге прирост капитальных инвестиций почти на 40%), а также увеличение более чем в 1,4 раза платежей за энергоносители (и это после роста в 1,8 раза в 2010 году)», - сообщил С.Арбузов.

Что касается финансового счета, то, по его словам, здесь основной спрос на валюту был сформирован на наличном рынке, поглотившем за год около 12 млрд долл. «Сейчас этот показатель тоже ежемесячно сокращается», - сказал глава НБУ.

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