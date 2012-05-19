Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко обещает, что произвол силовиков по отношению к бизнесу будет прекращен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, об этом он заявил вчера вечером в эфире телеканала «Интер».

В частности, С.Тигипко признал, что сегодня очень остро стоит проблема вмешательства в бизнес со стороны силовых структур. «Проблема коррупции и вмешательства в бизнес сейчас, я считаю, одна из самых больших. Все могут об этом говорить, а партия власти обязана действовать. В ближайшее время мы предложим, каким образом можно изменить работу силовых министерств и ведомств», - сказал он.

По словам вице-премьера, рабочая группа под его руководством подготовила законопроект, направленный на искоренение коррупции в силовых ведомствах.

Вице-премьер объяснил, что речь идет о том, чтобы законодательно определить одну структуру, которая будет заниматься финансовой системой.

«Я получил добро на подготовку такого законопроекта, специалисты «Реформаторского клуба» подготовили его под моим руководством, и на будущей неделе мы постараемся начать его обсуждение», - сообщил С.Тигипко.