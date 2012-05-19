Вице-президент Европарламента провел у Тимошенко около трех часов

Вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич завершил встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и покинул территорию больницы «Укрзализницы» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, около 11.40 автомобиль с дипломатическими номерами выехал с ворот медицинского учреждения.

Я.Протасевич находился на территории больницы около трех часов, однако не проводил встречу с журналистами и не комментировал результаты визита. Автомобиль вице-президента Европарламента сторонники Ю.Тимошенко, которые находятся перед больницей, проводили возгласами «Юле - свободу!».

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

Из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко 9 мая перевели в харьковскую больницу, немецкий врач назначил ей курс лечения.

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