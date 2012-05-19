В Киеве арестован экс-руководитель кредитного союза
13:30, 19 мая 2012Финансы
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В Киеве арестован бывший председатель правления кредитного союза «Украинский финансовый союз».
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ прокуратуры Киева, мера пресечения в виде содержания под стражей относительно экс-председателя правления этого кредитного союза избрана Голосеевским районным судом Киева.
По данным прокуратуры, бывшее должностное лицо обвиняется в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и служебной подделке (ч. 2 ст. 366 УК Украины). Он подделывал кредитные договора, и на их основании получил почти 13 млн. грн средств вкладчиков кредитного союза.
Досудебное следствие по делу проводит прокуратура столицы.
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