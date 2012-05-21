Янукович и Азаров поздравили работников банковской сферы с профессиональным праздником

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров поздравили работников банковской сферы с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства в своем поздравлении отметил, что «сегодня перед банковскими учреждениями стоят непростые задачи – вместе с другими экономическими субъектами обеспечить возобновление темпов экономического роста и реализацию широкого спектра социальных программ».

Президент выразил убеждение, что упорный труд банковских работников, их добросовестность и высокий профессиональный уровень и в дальнейшем будут способствовать развитию банковской сферы и обеспечению стабильности финансовой системы.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Н.Азаров в своем поздравлении отметил, что профессия банкира чрезвычайно важна и ответственна. «Ваши решения влияют на процессы, которые происходят в экономике, на развитие государства и благосостояние его граждан. В то же время вы ежеминутно несете ответственность за эффективность управления средствами клиентов», - отметил премьер, обращаясь к работникам банковской сферы.

Он убежден, что работник банковской системы - не профессия, а призвание, и заверил, что правительство высоко ценит кропотливый и ответственный труд банкиров, который нуждается в высоком профессионализме.

В.Янукович и Н.Азаров пожелали работникам банков праздничного настроения, крепкого здоровья, семейного уюта, добра и профессиональных успехов.