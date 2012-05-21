Тейшейра заявляет, что роста инвестиций из Евросоюза в Украину нет

Председатель представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануел Пинту Тейшейра заявляет, что нет информации о росте объемов инвестиций в Украину со стороны ЕС.

Об этом он заявил в Виннице во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Европы, передает корреспондент УНИАН.

«У нас нет информации, что объемы иностранных инвестиций со стороны ЕС растут», - сказал Тейшейра.

Европредставитель прибавил, что самые большие инвестиции в Украину со стороны стран ЕС приходятся на Кипр, но это те деньги, которые «попадают в Кипр или с Украины, или с России».

«Если бы действительно инвестиции со стороны стран ЕС в Украину росли, то по моему мнению, – это тот факт, который бы приветствовали граждане Украины, поскольку это означало бы создание дополнительных рабочих мест, доступ к этим инвестициям со стороны рядовых граждан», - прибавил он.

Тейшейра отметил, что со стороны ЕС нет ни какой политики блокировки инвестиций в Украину и он считает, что это должно приветствоваться в Украине.

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