Европейский банк реконструкции и развития сменит президента

Совет управляющих наибольшего финансового инвестора в Украине – Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение назначить новым президентом банка (на четырехлетний срок) представителя Великобритании Суму Чакрабарти, говорится в сообщении банка.

Новый президент банка вступит в должность 3 июля 2012 года. Он заменит Томаса Мирова, возглавлявшего банк с 2008 года.

До назначения в ЕБРР выпускник Оксфорда С.Чакрабарти занимал пост секретаря министерства юстиции Великобритании. Банк сообщает, что в должности руководителя министерского департамента международного развития С.Чакрабарти имел, в частности, опыт работы с развивающимися экономиками Восточной Европы и стран бывшего Советского Союза.

Мировые средства массовой информации пишут, что С.Чакрабарти стал первым британским гражданином, который возглавил ЕББР. С момента создания банка кресло президента банка занимали немцы и французы.

Справка УНИАН. ЕБРР является наибольшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на апрель, банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 7,4 млрд евро (9,76 млрд долл.) в рамках 293 проектов.

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