Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0530-8,0580 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0530/8,0580 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2580/0,2584, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2795/10,2875.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2768/1,2770 (пятница – 1,2657/1,2659).

В пятницу, 18 мая, Нацбанк на рынок не выходил.