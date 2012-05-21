Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня прибыла в Украину, сообщили в представительстве МВФ в Киеве.

При этом в представительстве не уточнили, с кем из представителей украинской власти миссия МВФ планирует провести встречи в ближайшее время.

Как сообщалось, планируется, что миссия МВФ под руководством Криса Джарвиса посетит Украину 21-28 мая для завершения дискуссий по пересмотру программы сотрудничества.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.