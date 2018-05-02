"Высвобожденная" гривня кредитные ставки не снизит

НБУ продолжает политику высвобождения гривни. Однако результаты нововведений, вполне вероятно, могут оказаться далекими от тех, на которые рассчитывают инициаторы.

Последнее снижение нормативов по резервированию средств банка на отдельном счете НБУ с 60% до 50% фактически призвано увеличить количество гривни в банковской системе. Ожидается, что общее увеличение свободной гривни не превысит 2 млрд грн, что может только частично повлиять на ситуацию с ресурсами.

Начиная с осени 2011 года Нацбанк одновременно пытался сократить спрос на валюту и среди населения: как с помощью "кнута" - ужесточения правил наличного обмена валюты, так и с помощью "пряника" - инвестиционных монет и «золотых» сертификатов.

Осенью прошлого года НБУ фактически за счет нормативных ограничений существенно ограничил количество свободной гривни, которая могла обращаться в банковском секторе. Тогда это делалось с целью уменьшить спрос на валюту на валютном рынке и тем самым спасти золотовалютные резервы.

Теперь ситуация радикально изменилась, и спрос на валюту по сравнению с осенью уменьшился. В итоге - нет смысла существенно ограничивать объемы гривни, которые обращаются в банковском секторе. Уже фактически несколько месяцев остатки на коррсчетах банков остаются на уровне не менее 20 млрд грн, чего вполне достаточно для нормального функционироваия банковского сектора.

Теперь перед банковским сектором стоят задачи несколько другого уровня. С начала текущего года фактически снижается объем кредитования. Причем если раньше это относилось к физическим лицам, то теперь уже и юридические лица стали меньше брать кредиты. Главная проблема, как считают отдельные политики и эксперты, - это высокие ставки по кредитам. Увеличение объемов свободной гривнт должно стать стимулом для снижения кредитных ставок. Так думают те специалисты, которые считают, что в украинском банковском секторе действуют монетарные законы. Но это далеко не так. В условиях украинского банковского рынка увеличение гривневой ликвидности на 2 млрд грн вряд ли способно существенно повлиять на стоимость

денег на рынке. Это очень маленькая сумма.

Скорее всего, эти деньги уйдут на покупку валюты, чем на рост кредитования. Причем в преддверии выборов банки не хотят рисковать и поэтому стараются не спешить наращивать кредитование. В данной ситуации более надежными и выгодными являются операции с валютой. В том числе и потому, что операции с валютой значительно проще переориентировать на другие цели, чем выданные кредиты. Вот такой парадокс нашей финансовой системы. Рост свободной гривни не всегда означает снижение ставок и рост кредитования. Поэтому рост курса доллара на межбанковском рынке до уровня 8,05 грн можно считать закономерным. Процесс подготовки к парламентским выборам начался, и все большее число бизнесменов и физлиц будут думать не о кредитах, а о надежной гавани для своих денег. Такой, как валюта.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

(для УНИАН)