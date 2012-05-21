Снижение требований к формированию резервов на корсчете в НБУ слабо повлияет на рост объемов кредитования — банкиры

Снижение требований к формированию обязательных резервов на отдельном корреспондентском счете в Национальном банке Украины (НБУ) слабо повлияет на увеличение объемов кредитования. Такое мнение высказал УНИАН казначей одного из коммерческих банков с иностранным капиталом.

“По нашим подсчетам, действия НБУ приведут к высвобождению около 1,5 млрд грн средств коммерческих банков, что в масштабах всей банковской системы является недостаточным для существенной активизации кредитования. Ожидаемый Нацбанком эффект не будет достигнут, - сказал банкир. - Не исключено, что для достижения поставленной цели регулятор в недалеком будущем еще снизит на 10% сумму перечисления на корсчет в НБУ обязательных резервов, но для возобновления широкомасштабного кредитования этого также будет недостаточно”.

Сотрудник казначейства банка с украинским капиталом также предположил, что Нацбанк будет дальше снижать объем перечисления на отдельный корсчет, и даже не исключил, что он может быть снижен до нуля. При этом банкир допускает, что будут ужесточены другие требования к резервированию.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №197 от 18 мая 2012 года уменьшил требования к размеру средств, которые коммерческие банки должны держать на отдельном счете в НБУ с 60% до 50% от суммы обязательных резервов. Регулятор также увеличил с 30% до 40% объем обязательных резервов, который должен сохраняться ежедневно на начало операционного дня на корреспондентском счете банка в НБУ. Нормы вступят в силу с 31 мая т.г. Свое решение Нацбанк мотивирует желанием повысить кредитную активность коммерческих банков, увеличив их ликвидность.