Ликвидация программы развития страны не будет иметь негативных последствий - Акимова

Ликвидация как такового института программы экономического и социального развития страны не будет иметь никаких негативных последствий для качества бюджета и его реализации.

Такое мнение ZN.UA высказала первый заместитель Администрации Президента Украины Ирина Акимова, комментируя принятый Верховной Радой 17 мая закон, инициатором которого выступил Президент Виктор Янукович.

И.Акимова отметила, что предложенные главой государства законодательные изменения предусматривают оптимизацию системы программных документов путем отмены необходимости разработки Государственной программы экономического и социального развития Украины на соответствующий год.

«Разработка этой программы является слишком обременительной для органов исполнительной власти, требует много времени, ресурсов. Однако фактически Государственная программа не стала действенным инструментом реализации государственной социально-экономической политики. Она была утверждена парламентом лишь в 2010 году. Ни разу государственный бюджет не формировался на основе этой программы», - отметила И.Акимова.

Вместо этого, поясняет она, сегодня на практике «уже реализуется новый подход к государственному планированию» - через утверждение Кабмином Национальных планов действий (для надлежащего выполнения президентской программы экономических реформ).

«Принимая это во внимание, нет дальнейшей необходимости в разработке и одобрении Государственной программы экономического и социального развития», - подчеркнула первый заместитель главы АП.

Таким образом, по ее мнению, принятие закона позволит сделать предсказуемыми приоритеты развития Украины, обеспечит стабильность в их реализации (ведь заявленные приоритеты будут закреплены в большом количестве программных документов), ликвидировать различия в программах и тактике действий исполнительной власти в процессе осуществления реформ и выполнения своих полномочий.

Как отмечает ZN.ua, 17 мая 2012 года провластные депутаты утвердили в целом президентский законопроект №9665 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно системы программных документов)». Таким образом, провластное большинство в Верховной Раде согласилось лишить себя как законодательного органа полномочий ежегодно определять бюджетную политику и утверждать программы экономического и социального развития страны на следующий год. Также Рада фактически согласилась приравнять к Конституции ежегодные послания В.Януковича к парламенту. За такое решение проголосовали 235 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан «с целью создания более благоприятных условий для реализации Президентом Украины конституционных полномочий в части функционирования системы программных документов».

Закон вносит изменения в законодательные акты Украины, согласно которым, в частности:

проект Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период и прогноз государственного бюджета Украины на следующие за плановым два бюджетных периода основаны на ежегодных посланиях Президента Украины.

При этом исключается полномочие Верховной Рады по определению бюджетной политики на следующий бюджетный период (изменения в Бюджетный кодекс Украины);

Программа деятельности Кабинета министров теперь также базируется на ежегодных посланиях Президента. Кроме того, Кабмин издает акты на основе и во исполнение не только Конституции и законов Украины, актов Президента Украины, но и ежегодных посланий Президента Украины (изменения в закон «О Кабинете министров Украины»).

В перечень основных задач центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций включается выполнение ими ежегодных посланий Президента Украины (изменения в законы «О местных государственных администрациях» и «О центральных органах исполнительной власти»).

Также исключается необходимость разработки и утверждения ежегодной Государственной программы экономического и социального развития Украины (изменения в законы «О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и социального развития Украины» и «О государственных целевых программах»).