Онлайн-сотрудничество налоговой и таможни принесет бюджету по меньшей мере 1 млрд грн - Председатель ГНСУ

Председатель ГНС Украины Александр Клименко и Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник подписали Соглашение об информационном сотрудничестве.

Благодаря единому протоколу передачи данных службы будут обмениваться информацией в режиме онлайн, отмечается в сообщении ГНСУ. Информация будет переноситься автоматически через FTP-сервер, что позволит исключить «человеческий фактор» и повысить эффективность работы обеих служб.

„Повышенная оперативность обмена информацией поможет быстрее и эффективнее отслеживать налоговые риски и контролировать налоговые обязательства при осуществлении экспортно-импортных операций”, – подчеркнул Председатель ГНСУ Александр Клименко.

В свою очередь Председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник отметил, что «таможенная служба владеет уникальным массивом информации, который формируется в ходе осуществления контроля внешнеэкономической деятельности. Поэтому обмен данными является взаимовыгодным для повышения эффективности работы наших ведомств».

На сегодняшний день налоговая получает от таможенных органов электронные копии уже оформленных таможенных деклараций по импорту и принятых к оформлению деклараций по экспорту. С введением единого протокола налоговая будет получать декларации еще до таможенного оформления, при этом оперативно будет предоставлять таможне данные о налогоплательщиках и средней цене товара.

„По предварительным оценками, благодаря такому информационному сотрудничеству в бюджет в пределах борьбы с теневым сектором дополнительно будет привлечено как минимум 1 млрд. гривен. Кроме того, мы получим снижение недобросовестной конкуренции на рынке и, соответственно, улучшение бизнес-климата в стране”, – продытожил руководитель ГНСУ.