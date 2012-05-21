Экономический рост в 2013 г. будет определять динамика курса гривни - эксперт

Экономический рост в Украине в 2013 году в основном будет зависеть от того, сохранится ли гривня на своих текущих позициях, сказал в комментарии УНИАН аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян Заблоцкий.

«Учитывая динамику спада экспорта, сохранение курса - это далеко не самый вероятный сценарий. Девальвация гривни даст возможность значительно поддержать экономический рост благодаря ограничению объемов импорта и поддержанию экспорта», - считает эксперт.

Также он напомнил, что по прогнозам экспертов «Эрсте Банка», рост ВВП в 2012 году не превысит 1%, причем, как отметил М.Заблоцкий, даже этот рост сохранить будет достаточно сложно из-за слишком оптимистичных планов заимствований Минфина и дальнейшего падения внешнего спроса.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8%, против роста на 5,4% в I квартале 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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