На межбанке торги закрылись котировками 8,0555/8,0585 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0530/8,0580, к 12:00 цены понизились - 8,0525/8,0550. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0555/8,0585 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2580/0,2584, к 12:00 цены повысились 0,2582/0,2586. К закрытию цены снизились - 0,2580/0,2584. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1975 (-0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2750/1,2810.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2795/10,2875, к 12:00 цены ушли вверх - 10,2860/10,2930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,2835/10,2910.