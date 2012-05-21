Регулятивный капитал украинских банков в апреле увеличился на 0,7%, а с начала года сократился на 3,4% - до 172,412 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно циркулярам Нацбанка, регулятивный капитал является одним из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. Регулятивный капитал банка - совокупность основного (1-го уровня) капитала и дополнительного (2-го уровня) капитала.

Сумма просроченной задолженности по кредитам в комбанках за январь-апрель увеличилась на 3,4%, в т.ч. в марте - на 2,7%, до 81,978 млрд грн. Также увеличился ее удельный вес в кредитном портфеле банков до 9,9% на 1 мая 2012 года с 9,61% - на начало т.г. года, и с 9,64% - на 1 апреля 2012 года.

Доля иностранного капитала в банковской системе страны за январь-март сократилась с 41,9% на начало т.г. и с 41,8% на 1 апреля 2012 года до 41,4% по состоянию на 1 мая 2012 года. Количество банков с иностранным капиталом оставалось на уровне 53 кредитно-финансовых учреждений, из которых 22 банка - со 100%-м иностранным капиталом.

По состоянию на 1 апреля 2012 года, лицензию Нацбанка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины. В стадии ликвидации находится 23 банка.

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