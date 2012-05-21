Приезд миссии МВФ не окажет значительного влияния на украинские финансовые рынки - эксперт

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) не окажет значительного влияния на украинские финансовые рынки, сообщил в комментарии УНИАН руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

«Сам по себе приезд миссии МВФ воспринимается некоторыми участниками рынков, как умеренно позитивное событие. Многое будет зависеть от итогового коммюнике по итогам данной поездки. Если МВФ снова сделает акцент на нежелании властей повышать цены на газ и отсутствии прогресса в переговорах, то гривна и украинский фондовый рынок получат еще один повод для снижения» - отмечает Н.Ивченко.

Тем не менее, он считает, что вероятно, на фоне улучшения состояния платежного баланса страны, в этот раз «тональность МВФ будет более умеренная», что окажет нейтральное влияние на украинские финансовые рынки.

Н.Ивченко также сообщил, что определенную поддержку на текущей неделе гривня и украинский фондовый рынок получат из Европы, где все большее распространение получают новости о том, что Греция может остаться в еврозоне.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ сегодня, 21 мая, прибыла в Украину для завершения дискуссий по пересмотру программы сотрудничества.

Планируется, что миссия МВФ будет находиться с визитом в Украине до 28 мая.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.