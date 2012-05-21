Эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2012 году на уровне 2,5%, в 2013 г. - 3,7-4,2%

По оценкам экспертов информационно-аналитического центра FOREX CLUB, рост валового внутреннего продукта в Украине в 2012 году составит 2,5%, в 2013 г. - 3,7-4,2%, сообщил в комментарии УНИАН руководитель FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

«В текущем году мы также ожидаем рост в Украине на уровне 2,5%», - сказал Н. Ивченко.

При этом он пояснил, что такой незначительный рост связан с медленным ростом кредитного портфеля, который будет сдерживать рост потребления населения и инвестиций бизнеса, с ухудшением состояния основных торговых партнеров Украины на фоне долгового кризиса в еврозоне и замедлением роста номинальных доходов населения.

«В 2013 году мы ожидаем ускорения роста в связи с постепенным разрешением долгового кризиса в еврозоне, ускорением кредитования и увеличением темпов роста номинальных доходов населения. По нашим оценкам, рост экономики Украины в 2013 году составит 3,7-4,2%», - сообщил эксперт.

Комментируя обнародованный Европейским банком реконструкции и развития обновленный прогноз развития мировой экономики, Н.Ивченко отметил, что такой достаточно оптимистичный прогноз касательно 2013 года связан с ожиданием ускорения глобального экономического роста на фоне постепенно разрешения долгового кризиса в еврозоне. «Ожидается, что уже к концу 2012 года станут более ясными перспективы Греции, Испании, Португалии и Италии. Базовый прогноз заключается в том, что постепенно долговой кризис будет сходить на нет за счет мер бюджетной экономии в еврозоне и значительной ликвидности, влитой мировыми центральными банками», - сказал Н. Ивченко.

Для Украины оптимистичный прогноз на 2013 год (4% - по прогнозам ЕБРР), по словам руководителя FOREX CLUB, также связан с тем, что в 2012 году ожидается незначительный рост, что понижает базу сравнения при определении перспектив роста в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8% против роста на 5,4% в I квартале 2011 года.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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