Хорошковский рассказал миссии МВФ, когда поднимут цену на газ для населения

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский встретился с прибывшей в Киев миссией Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Криса Джарвиса (был назначен руководителем миссии в марте т.г. - УНИАН). Об этом сообщается на сайте правительства.

В.Хорошковский заявил, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с МВФ.

По его словам, Украина будет проводить увеличение тарифов на энергоносители для населения только после разработки программы адресной помощи незащищенным слоям населения и применения энергосберегающих технологий.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ сегодня, 21 мая, прибыла в Украину для завершения дискуссий по пересмотру программы сотрудничества.

Планируется, что миссия МВФ будет находиться с визитом в Украине до 28 мая.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.

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