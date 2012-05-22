Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0550/8,0590 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2588/0,2592, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2965/10,3035.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2787/1,2789 (понедельник – 1,2768/1,2770).

В понедельник, 21 мая, Нацбанк на рынок не выходил.