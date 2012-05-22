Эксперты: договоренность с ВТБ облегчит выплату 0,5 млрд дол. по евробондам в июне

Достижение договоренности с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) относительно схемы погашения предоставленного Украине кредита в 2 млрд долл. упростит задачу страны по выплате 0,5 млрд долл. в рамках погашения еврооблигаций в июне этого года.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

Эксперты отмечают, что новость о том, что украинское правительство достигло соглашения с российским банком, безусловно, является позитивной для краткосрочной способности Украины выполнять обязательства по внешним заимствованиям, поскольку сглаживает внешние выплаты правительства в течение ближайших 2-3 месяцев.

«Таким образом, запланированное на конец июня погашение еврооблигаций на 0,5 млрд долл. не будет представлять для правительства значительных затруднений, т.к. его ликвидность на конец апреля остается на уровне 1,1 млрд долл.», - говорят эксперты «ИНГ Банк Украина».

Как сообщил 21 мая агентству УНИАН источник в финансовых кругах, Минфин согласовал с руководством российского «Внешторгбанка» (ВТБ) схему погашения кредита в размере 2 млрд долл.

Так, по информации источника, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Источник также сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

При этом он отметил, что условия будут рыночными.

Напомним, что 18 мая премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о достижении договоренности с ВТБ по вопросу погашения кредита. Однако он не стал сообщать детали до совершения сделки.

Ранее Минфин Украины и ВТБ рассматривали несколько вариантов погашения кредита.

В частности, обсуждалась возможность привлечения нового кредита ВТБ на 1 млрд долл., сроком на 5 лет с рыночными процентами, а под второй миллиард могли быть выпущены ценные бумаги. Также обсуждалась возможность выпуска бумаг под всю сумму кредита.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.