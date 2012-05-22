Объем личных переводов из России в Украину превысил 3,1 млрд долл.

Москва. В 2011 году объем личных переводов физических лиц из России в Украину превысил 3,1 млрд. долл. Об этом сообщается в материалах Банка России, которые имеются в распоряжении УНИАН.

Так, в первом квартале 2011 года объем переводов составил 584 млн долл., во втором – 816 млн долл., в третьем – 898 млн долл., в четвертом - 810 млн долл. В целом за год объем переводов составил 3,108 млрд. долл., что является вторым показателем для стран СНГ. В 2010 году в Украину из России было переведено 2,476 млрд. долл.

Лидером по переведенным из России средствам стал Узбекистан с показателем в размере 4,909 млрд долл.

В Таджикистан было переведено 2,752 млрд. долл., в Молдову - 1,647 млрд долл., в Киргизию - 1,407 млрд долл., в Армению – 1,195 млрд долл., Беларусь – 458 млн долл., в Азербайджан – 955 млн долл., Казахстан – 290 млн долл. Меньше всего средств было переведено в Туркмению - 22 млн долл.

Общий объем личных переводов физических лиц в 2011 году из России в страны СНГ составил 16,744 млрд долл. против 13,525 млрд долл. в 2010 году.

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