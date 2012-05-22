Верховная Рада планирует внести изменения в закон о естественных монополиях

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О естественных монополиях» (№10338), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 238 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что решение о применении стимулирующей регуляции в соответствующей сфере принимается органом, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, по согласованию с центральным органом исполнительной власти по вопросам формирования политики в соответствующей отрасли и центральным органом исполнительной власти, который отвечает за реализацию государственной ценовой политики.

Также предусмотрено, что, в соответствии с Законом “О естественных монополиях”, регулируется деятельность субъектов естественных монополий в таких сферах: транспортировка природного и нефтяного газа по трубопроводам; распределение природного и нефтяного газа по трубопроводам.

В случае применения стимулирующей регуляции орган, регулирующий деятельность субъектов естественных монополий, учитывает: расходы в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности (кроме амортизации и расходов, определенных частью третьей этой статьи); расходы на амортизацию активов, включенные в регуляторную базу активов; налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и в государственные целевые фонды; регуляторную базу активов; регуляторную норму дохода; отдаленность различных групп потребителей от места производства товаров; качество товаров, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки, гранты, взносы потребителей.

Иначе орган, осуществляющий государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, при регулировании цен (тарифов) на товары субъекта естественной монополии учитывает: расходы, которые, согласно Налоговому кодексу Украины, учитываются при вычислении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий; налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и в государственные целевые фонды; стоимость основных средств, амортизацию, потребности в инвестициях, определенных в установленном порядке; ожидаемую прибыль от возможной реализации товаров по разным ценам (тарифами); отдаленность различных групп потребителей от места производства товаров; качество товаров, которые производятся (реализуется) субъектами естественных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки.

Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, в пределах своих полномочий в случае применения стимулирующей регуляции, определяют группы активов, срок их полезного использования и метод начисления амортизации активов, которые включены в регуляторную базу активов.

Для определения регуляторной базы активов при переходе к стимулирующей регуляции субъектом оценочной деятельности, согласно законодательству, единовременно проводится независимая оценка активов, используемых для осуществления регулируемой в соответствии с этим законопроектом сферы деятельности субъектов естественных монополий, по методике оценки, которая определяется органом государственной власти, осуществляющим государственное регулирование оценочной деятельности, по согласованию с органом, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. Отчет об оценке таких активов подлежит обязательному рецензированию рецензентами, работающими в органе государственной власти, который осуществляет государственное регулирование оценочной деятельности.