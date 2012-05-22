Госдолг Украины с начала года сократился на 3,9% - до 36% ВВП

Государственный долг Украины с начала 2012 года сократился на 3,9% - до 36% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), об этом сообщил председатель Нацбанка Сергей Арбузов на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

«Государственный долг Украины сократился до 36% ВВП с 39,9% ВВП на начало 2012 года. Также наблюдается улучшение состояния платежного баланса, сальдо которого в марте текущего года вернулось к положительным обозначениям. Мы наблюдаем снижение дефицита текущего счета до 3,4% ВВП в первом квартале текущего года по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2012 года составил 60,512 млрд долл., в т.ч. государственный и гарантированный государством внешний долг - 37,04 млрд долл.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года составил 1,8%.