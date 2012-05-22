Минфин: созданы условия для получения с 1 июня компенсаций по вкладам Сбербанка без очереди

В Министерстве финансов Украины заверяют, что на данный момент созданы условия для получения с 1 июня компенсаций по вкладам Сбербанка СССР без очереди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил министр финансов Юрий Колобов на заседании правительства 21 мая.

“В частности, созданы условия для проведения выплат без очереди в определенном отделении банка, в определенный день и время, без каких-либо очередей и задержек. То есть, порядок выплат в нынешнем году является максимально удобным для людей”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На сегодняшний день, по информации правительства, дата и время приема в учреждениях банка для получения компенсаций назначены 2 млн 65 тыс. 670 вкладчикам.

На данный момент актуализированы данные 1 млн 56 тыс. 540 вкладчиков. Сумма выплат, которые будут начаты 1 июня, составляет 1 млрд 13 млн 887,6 тыс. гривень.

По информации АО «Ощадбанк», в АИС «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 гривен.

Остальные вкладчики, внесенные в Реестр, - 5,6 млн. лиц.

Исходя из этого, размер расходов в текущем году на проведение указанных компенсационных выплат предусмотрен вполне соответствующий: 5,6 млрд. гривень.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина, вкладчик может использовать компенсационные средства, зачтенные на его текущий счет, путем получения наличными, перечисления на депозитный или другой счет в банке с использованием специального платежного средства «Национальная карточка». При этом выдача карточек гражданам Украины осуществляется безвозмездно.

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