Эскалация долгового кризиса в ЕС оказала давление на украинскую экономику – эксперты

Эскалация долгового кризиса в Евросоюзе и последующее ухудшение макроэкономической ситуации в странах еврозоны оказали давление на украинскую экономику.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Эксперты «Тройка Диалог» по-прежнему прогнозируют на 2012 г. 3%-й рост украинского ВВП, однако отмечают, что усугубление европейских долговых проблем в последнее время может повлечь за собой пересмотр их оценок в сторону понижения. «Если макроэкономическая ситуация в Европе не улучшится, не исключено, что украинская экономика по итогам текущего года продемонстрирует весьма вялую динамику (т.е. ее рост составит около 2%)», - отмечается в отчете.

В отчете говорится, что с учетом сложной внешней конъюнктуры и такого позитивного фактора, как низкие темпы инфляции, у правительства Украины на данный момент есть возможность для смягчения кредитно-денежной политики, чтобы простимулировать внутреннее кредитование и поддержать внутренний спрос. Основными ограничениями для применения мер кредитно-денежного характера являются недостаточная гибкость обменного курса и риск того, что бюджетный дефицит окажется больше, чем ожидалось. «Отток капитала и неблагоприятные явления в сфере внешней торговли (если события снова будут развиваться именно таким образом), вероятно, приведут к серьезным ограничениям ликвидности, которые могут притормозить экономический рост, если власти не откажутся от таргетирования номинального валютного курса», - отмечается в отчете.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings недавно ухудшило прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году до 1,6% с 4% согласно прогнозу в октябре 2011 года.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Государственный бюджет Украины рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП в 2012 году на уровне 3,9%.