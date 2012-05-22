Арбузов и миссия МВФ обсудили экономические риски для Украины

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов обсудил с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) состояние экономики Украины и возможные риски, сообщается на сайте Нацбанка.

Во время встречи С.Арбузов отметил, что сотрудничество с МВФ остается стратегической задачей Украины, и ознакомил присутствующих с основными направлениями работы НБУ.

В частности, он акцентировал внимание представителей МВФ на том, что сегодня Украина достигла значительного прогресса в реализации комплексной стратегии реформ.

Председатель Нацбанка Украины отметил результаты, достигнутые в экономике страны в течение 2011 года и за четыре месяца текущего года. По его словам, за этот период Украина достигла значительных успехов в макроэкономической сфере.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ 21 мая прибыла в Украину для завершения дискуссий по пересмотру программы сотрудничества.

Планируется, что миссия МВФ будет находиться с визитом в Украине до 28 мая.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.