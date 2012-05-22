НБУ намерен обязать банки отображать в бухучете разницу в стандартах

Национальный банк Украины (НБУ) намерен обязать коммерческие банки отображать в бухгалтерском учете сумму разницы между резервами, сформированными под кредитные риски согласно требованиям нормативно-правовых актов Нацбанка, и сформированными в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Об этом говорится в проекте постановления регулятора, текстом которого располагает УНИАН.

В связи с этим НБУ планирует ввести новый активно-пассивный счет пятого класса “5032 “Счет коррекции специальных резервов”.

Соответствующие изменения предлагается внести в постановление НБУ от 17 июня 2004 года, которым утвержден план счетов бухгалтерского учета банков Украины.