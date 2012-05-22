Порошенко намерен встретиться с новым министром экономического развития РФ Белоусовым

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время провести встречу с новоназначенным министром экономического развития России Андреем Белоусовым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития Украины, об этом говорится в поздравлении, направленном П.Порошенко своему российскому коллеге по случаю назначения на новую должность.

“Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем встретиться лично, чтобы обсудить актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества», - говорится в поздравлении.

П.Порошенко также выразил надежду, что работа нового министра экономического развития будет способствовать «последующему укреплению традиционно дружеских отношений» между Украиной и Россией.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 мая назначил министром экономического развития Андрея Белоусова, который ранее занимал пост заместителя главы этого ведомства, а затем возглавлял правительственный департамент экономики и финансов.