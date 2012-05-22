Торги по доллару на межбанке сегодня закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0550/8,0590, к 12:00 цены поднялись до 8,0585/8,0615, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,0640/8,0695 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2592, к 12:00 цены снизились - 0,2586/0,2590. К закрытию цены установились на значениях 0,2585/0,2589. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1651 (-0,0324).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2740/1,2820.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2965/10,3035, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2950/10,3030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,2845/10,2955.