ВР планирует внести изменения в законодательство о рынках финансовых услуг

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно рынков финансовых услуг)», внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект проголосовали 252 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом планируется внести изменения в статью 6 Закона “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине”, которыми предусмотрено, что проекты актов законодательства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, имеющие признаки регуляторного акта, но на которые не распространяется действие Закона “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”, обнародуются с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений в порядке и способ, предусмотренные Законом “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”.

Срок, на протяжении которого принимаются замечания и предложения, устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, и не может составлять менее 15 дней со дня обнародования проекта акта.

Все замечания и предложения относительно проекта акта, полученные на протяжении установленного срока, подлежат обязательному рассмотрению Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

По результатам такого рассмотрения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью или частично учитывает полученные замечания и предложения или мотивировано их отклоняет.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений подлежит обязательному обнародованию на официальном сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на протяжении пяти рабочих дней со дня такого рассмотрения.

Нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Украины.

Также вносятся изменения в Закон “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, которыми предусмотрено, что проекты актов комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, имеющих признаки регуляторного акта, но на которые не распространяется действие Закона “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”, обнародуются с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений в порядке и способ, предусмотренные Законом “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”.

Срок, на протяжении которого принимаются замечания и предложения, устанавливается национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и не может составлять менее 15 дней со дня обнародования проекта акта.

Все замечания и предложения относительно проекта нормативно-правового акта, полученные на протяжении установленного срока, подлежат обязательному рассмотрению национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

По результатам такого рассмотрения национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, полностью или частично учитывает полученные замечания и предложения или мотивировано их отклоняет.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений подлежит обязательному обнародованию на официальном сайте национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, на протяжении пяти рабочих дней со дня такого рассмотрения.

Нормативно-правовые акты национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Украины.