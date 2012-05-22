ВР хочет отменить плату за получение сведений из Единого реестра предпринимателей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей" об отмене платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предусмотрено, что за получение выдержки, выписки и справки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей плата не взимается.

Также в законопроекте содержится норма о том, что плата за передачу Бюро кредитных историй информации из Единого государственного реестра в формате базы данных направляется на финансирование расходов, связанных с его ведением.