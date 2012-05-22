Экспортерам в январе-апреле возмещено НДС на 13,4 млрд грн — ГНСУ

Экспортерам в январе-апреле 2012 года возмещено налога на добавленную стоимость на сумму 13,4 млрд грн, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11,1 млрд грн возмещено в январе-апреле 2011 года), сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, экспортерам за отчетный период было возмещено на 700 млн грн НДС больше заявленной к возмещению сумме. В ГНСУ отметили, что 90% НДС возмещается именно экспортерам.

В автоматическом режиме НДС возмещен 351 налогоплательщику на сумму 8,6 млрд грн. Налоговики отмечают, что количество экспортеров, получающих НДС «автоматом», может быть значительно больше.

Почти 80% плательщиков НДС, имеющих удельный вес проведенных экспортных операций более 40%, не соответствуют критериям на автоматическое возмещение. Почти все они не соблюдают условие о соответствующем уровне заработной платы, определенной Налоговым кодексом.

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