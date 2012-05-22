Порошенко надеется на возобновление сотрудничества Украины с МВФ

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко считает, что Международный валютный фонд (МВФ) является для Украины стратегическим партнером, и надеется, что двустороннее сотрудничество между Украиной и МВФ возобновится. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, об этом П.Порошенко заявил в ходе рабочей встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ Кристофером Джарвисом.

П. Порошенко выразил убеждение, что Украина сегодня нуждается в действиях, направленных на построение открытой и конкурентоспособной экономики, формирование профессиональной и эффективной системы государственного управления, которое позволит выйти на новый уровень взаимоотношений с МВФ и укрепит партнерство.

Он отметил позитивные сдвиги в сфере международного сотрудничества, в частности завершение переговоров по подготовке Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

П. Порошенко также подчеркнул, что сегодня закладывается новая философия отношений между Украиной и ЕС, которая позволит перейти от принципов партнерства и сотрудничества на качественно новый уровень – к политической ассоциации и экономической интеграции.

Во время встречи стороны обсудили такие важны вопросы, как упрощение разрешительной и лицензионной систем; совершенствование политики по надзору и контролю; совершенствование государственной регуляторной политики и создание условий для выполнения Закона «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине».

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ 21 мая прибыла в Украину для завершения дискуссий по пересмотру программы сотрудничества.

Планируется, что миссия будет находиться в Украине до 28 мая.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.