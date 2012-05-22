ВР приняла в первом чтении изменения к Налоговому кодексу

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что целью проекта является приведение Налогового кодекса в соответствие с Конституцией Украины в части перераспределения полномочий между Президентом Украины и Кабинетом министров в связи с проведением административной реформы, законами Украины "О Кабинете министров Украины", "О центральных органах исполнительной власти" и в связи с принятием Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".

Кроме того, проектом предлагается дополнить Налоговый кодекс новыми положениями с целью нормирования правовых, экономических и организационных принципов деятельности Государственной налоговой службы.