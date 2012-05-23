Низкая активность на аукционах ОВГЗ продолжится до конца мая - эксперты

Низкая активность на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продолжится, как минимум, до конца мая как со стороны Министерства финансов Украины, так и покупателей.

Аналитик компании “Инвестиционный капитал Украина” Тарас Котович считает, что, договорившись с ВТБ о перепакетировании и рефинансировании кредита на 2 млрд долл., Минфин уже не видит критичной потребности в финансировании за счет валютных ОВГЗ, а осуществлять расходы бюджета позволят существенные налоговые поступления.

“Поэтому на трех ближайших майских аукционах, в этот четверг и дважды на следующей неделе, мы будем видеть небольшой спрос в основном на валютные облигации, не считая дружественных заявок”, - сообщает пресс-служба компании со ссылкой на Т.Котовича, Потребности для рефинансирования внутренних долгов также небольшие в ближайшее время, которые составляют 1,15 млрд гривень до конца мая, поэтому большой активности на предстоящих аукционах мы не ожидаем. При этом уровень ставок, скорее всего, останется неизменным”.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capita Сергей Фурса отмечает, что рынок продолжает игнорировать гривневые облигации и правительство не получило ни одной заявки, как по стандартным бумагам, так и по индексным.

«И если еще на прошлой неделе можно было делать скидку на временное предналоговое затишье, то теперь правительство получило четкий сигнал об отношении рынка к новым заимствованиям и уровню ставок», - сказал С.Фурса.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе 23 мая удовлетворило единственную заявку, которая была подана на покупку двухлетних ОВГЗ, в результате чего в госбюджет удалось привлечь 3,601 млн долл. При этом доходность бумаг, по сравнению с последним результативным размещением валютных ОВГЗ с меньшим сроком обращения, была снижена с 9,3% до 9,2% годовых. Минфин сегодня отказался удовлетворять заявки на покупку валютных бумаг со сроком обращения 12 месяцев. Другие предложенные к размещению ОВГЗ не получили ни одной заявки.