Кабмин выпустит ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ

Кабинет министров Украины принял решение о выпуске облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ в сумме 2 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Принято решение о том, что будут выпущены облигации внутреннего государственного займа на сумму 1 млрд долл. на срок два года», - сказал министр.

При этом он отметил, что процентная ставка будет ниже текущих рыночных котировок.

«Процентная ставка существенно ниже текущих рыночных котировок», - сказал он.

П. Порошенко не уточнил, каким образом будет погашена вторая часть кредита в размере 1 млрд долл.

Отвечая на вопрос УНИАН, верна ли информация о том, что 500 млн долл. планируется погасить деньгами, а еще 500 – за счет получения нового кредита ВТБ, министр сказал: «Вы знаете лучше, чем я, я не могу это комментировать, но вы не далеки от истины».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины согласовало с руководством российского «Внешторгбанка» (ВТБ) схему погашения кредита в размере 2 млрд долл., срок погашения которого истекает в июне.

Как сообщил УНИАН источник в финансовых кругах, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Источник также сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.