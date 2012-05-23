Колесников: невозвратные затраты Украины на Евро-2012 составляют 414 млн грн

Прямые операционные невозвратные затраты Украины на Евро-2012 составляют 414,068 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.

«Прямые операционные затраты на Евро-2012, в которые входят информационное обеспечение, подготовка и проведение чемпионата…, все операционные расходы государства составляют 414,068 млн грн. Эти затраты являются едиными прямыми операционными невозвратными затратами», - сказал он.

По словам министра, основная статья расходов на проведение чемпионата – это аэропорты.

«Самая затратная часть – аэропорты… взлетно-посадочная полоса в Донецке, Львове и Харькове без текущих ремонтов, кроме замены светосигнальной техники, могут служить 75 лет», - отметил Б.Колесников.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Жуляны» послужит около 40 лет, добавил он.

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