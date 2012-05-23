Проблем с возмещением НДС в Украине нет – Клименко

Проблем с возмещением налога на добавленную стоимость в Украине нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил начальник Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«Сегодня в целом проблемы по возмещению налога на добавленную стоимость нет. Мы прекрасно понимаем как налоговая служба, что возврат налога на добавленную стоимость – один из эффективных механизмов стимулирования экономики как на общегосударственном, так и на региональном уровне», - сказал А.Клименко.

По его словам, сегодня эффективно работает система автоматического возмещения НДС, которой успешно пользуются предприятия-экспортеры и предприятия с иностранными инвестициями.

А.Клименко подчеркнул, что ГНС Украины в месяц возмещает около 2 млрд грн НДС в автоматическом режиме – до 60% от полученных заявок.

«Система работает эффективно. Мы сегодня видим увеличение объемов по сравнению с прошлым периодом. У нас начиналось с 500 млн грн, и было очень много скепсиса, сегодня в среднем сумма автовозмещения составляет порядка 2 млрд грн в месяц. Это порядка 50-60% от заявки в зависимости от месяца и экономической эффективности», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что ГНСУ уделяет большое внимание возврату долгов по возмещению НДС, а также возврату НДС малому и среднему бизнесу.

По его словам, от малого и среднего бизнеса за 4 месяца 2012 года поступило заявок на возмещение НДС на сумму 540 млн грн, при этом по факту за 4 месяца возмещено 750 млн грн. «Мы не только возмещаем текущие суммы, но и решаем проблемы, которые на сегодня есть», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2012 года экспортерам возмещен налог на добавленную стоимость на сумму 13,4 млрд грн, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11,1 млрд грн).