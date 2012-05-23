ГНСУ продлила мораторий на проверки малого бизнеса до конца года

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлила мораторий на фактические проверки малого бизнеса до конца года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом сегодня во время встречи с предпринимателями харьковского торгового центра «Барабашово» сообщил председатель ГНСУ Александр Кдименко.

«Фактические проверки малого бизнеса не будут проводиться до конца 2012 года. Бизнес должен работать на прибыль. И в росте этих доходов налоговая служба очень заинтересована... Нам нет никакого смысла вмешиваться лишний раз в работу бизнеса», - отметил он.

А.Клименко заверил предпринимателей, что количество плановых проверок также будет сокращаться. Уже в первом квартале этого года было проведено в два раза меньше проверок субъектов малого бизнеса, чем в прошлом, - 1838 против 3352 проверок.