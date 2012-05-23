Глава ГНСУ открыл в Харькове современный Центр обслуживания налогоплательщиков

В Харькове открыт современный Центр обслуживания налогоплательщиков (ЦОНП).

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия Центра приняли участие председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, председатель ГНС в Харьковской области Андрей Роздайбида, Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Центр будет работать в помещении Государственной налоговой инспекции в Дзержинском районе Харькова.

А.Клименко отметил, что открытый центр по оснащенности ничем не уступает европейским аналогам, в нем налогоплательщики смогут в кратчайшие сроки подать отчетность и получить необходимую информацию. Председатель ГНС Украины выразил благодарность руководству Харькова и Харьковской облгосадминистрации за оказанную помощь в обустройстве и открытии ЦОНП в Дзержинской ГНИ.

Во время презентации А.Клименко отметил, что сегодня в ГНС Украины проходит процесс реформирования от фискальной к сервисной службе. По его словам, таким образом налоговая служба прилагает большие усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата в государстве. «И это конкретные шаги в этом направлении», - подчеркнул А.Клименко.

«Я считаю, что тот путь реформ, преобразований, по которому идет налоговая служба, мы сегодня можем видеть. Налогоплательщик может получить высокого уровня сервис, услуги, оформить документы, получить необходимые справки и выполнить все необходимые процедуры с минимальной потерей времени. Это яркий пример того, какими шагами наша страна поднимается. Этот шаг наглядно демонстрирует, какими действиями мы поднимем рейтинг налоговой службы в рейтинге Всемирного банка и других рейтингах», - сказал А.Клименко.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине уже открыты 179 ЦОНП, до конца 2012 года их количество вырастет до 400.

По словам А.Клименко, Харьковская область – лидер по качественному обслуживанию налогоплательщиков, и «имеет возможность порадовать плательщиков сервисными центрами высокого европейского качества».

В свою очередь М.Добкин отметил, что, открывая современные Центры обслуживания налогоплательщиков, власть «делает еще один шаг для улучшения инвестиционной привлекательности города, региона, страны».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНС в Харьковской области, сегодня также состоялось торжественное открытие современного ЦОНП в крупнейшем на востоке Украине торговом центре «Барабашово». По данным налоговиков, в целом по области создано 19 ЦОНП и 13 специально оборудованных помещений для приема налогоплательщиков в отделениях ГНИ.

Среди основных функций новосозданных центров - предоставление комплекса услуг налогоплательщикам по получению справок, налоговых консультаций, по совершенствованию процесса принятия отчетности от субъектов ведения хозяйства, по быстрому доступу плательщика к информации. В частности, во всех ЦОНП налогоплательщики будут получать бесплатные услуги по генерации и сертификации ключей для предоставления отчетности в электронном виде.

Все ЦОНП имеют одинаковую структуру, которая включает три обязательных сектора: секцию выдачи справок и разрешительных документов, секцию приема отчетности и корреспонденции, а также секцию обслуживания налогоплательщиков. Кроме того, сервисные центры оборудованы залами ожидания с Wi-Fi и плазменными экранами для трансляции важной информации. При необходимости консультант-модератор поможет в поиске необходимой информации, размещенной на стендах, при заполнении документов.

Во всех ЦОНП оборудован уголок налогоплательщика, где можно воспользоваться Интернетом и получить необходимую информацию. В ближайшее время здесь будут установлены платежные терминалы.