Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле составил 61 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2012 года (по предварительным данным) составил 61 млн долл. по сравнению с профицитом 2,147 млрд долл. за соответствующий период 2011 года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В т.ч. профицит платежного баланса в апреле т.г. составил 508 млн долл. Это на 133 млн долл. больше, чем за март 2012 года, но в 2 раза меньше, чем за апрель 2011 года.

По данным НБУ, дефицит текущего счета за первые четыре месяца т.г. увеличился на 4% - до 1,830 млрд долл.

«Дефицит текущего счета в апреле составил 621 млн долл. (по сравнению с 313 млн долл. в марте). Отрицательное сальдо торговли товарами выросло до 1,4 млрд долл. (по сравнению с 0,9 млрд долл. в марте). При этом второй месяц подряд сальдо по статье "доходы" оставалось положительным (207 млн долл.) за счет получения значительных дивидендов от прямых инвестиций за границу», - говорится в сообщении.

За январь-апрель т.г. профицит финансового счета сократился в 2,2 раза — до 1,769 млрд долл.

В апреле профицит финансового счета увеличился до 1,1 млрд долл. (по сравнению с 688 млн долл. в марте).

По данным НБУ, как и в предыдущие периоды, реальный сектор достаточно активно привлекал внешние ресурсы (их чистый приток - 442 млн долл.). Кроме того, впервые с марта прошлого года привлечение банковского сектора по всем инструментам превысили выплаты на 208 млн долл.

В апреле прирост наличной валюты вне банков составил 356 млн долл., что является самым низким уровнем с осени 2010 года. Всего за январь-апрель 2012 года прирост наличной валюты вне банков составил 2,4 млрд долл., что на 20,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объем резервных активов на конец апреля составлял до 31,7 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.)