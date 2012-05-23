InvestUkraine подписал 16 меморандумов с компаниями, которые хотят инвестировать в Украину

InvestUkraine, который входит в структуру Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект), подписал 16 меморандумов о сотрудничестве с компаниями, которые изучают возможность инвестирования в Украину.

Об этом заявил руководитель InvestUkraine Сергей Евтушенко на пресс-конференции в УНИАН.

“...За каждым из этих меморандумов стоит конкретная компания, конкретный инвестор, конкретный бизнес-план. Некоторые из этих проектов уже в текущем году перейдут из прединвестиционной фазы в фазу реализации”, - сказал С.Евтушенко.

По его словам, прединвестиционная фаза может длиться до 9-12 месяцев, а само развертывание проекта, когда начинается строительство, например, завода, может длиться 1-2 года.

Справка УНИАН. InvestUkraine является обособленным подразделением в Государственном агентстве по привлечению инвестиций и управлению национальными проектами.

Миссией InvestUkraine является максимальное содействие инвесторам в реализации их инвестиционных планов по оказанию всесторонней поддержки и специализированных сервисных услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каськив заявляет о недофинансировании нацпроектов