Кабмин планирует 28 мая передать в ВР законопроект о налоге на роскошь

Кабинет министров Украины планирует в понедельник, 28 мая, передать в Верховную Раду законопроект о введении налога на роскошь.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с лидерами фракций и руководством ВР отметил необходимость ускорения принятия этого документа.

В.Янукович подчеркнул, что этот документ уже две недели находится на рассмотрении в ВР. При этом председатель Верховной Рады Владимир Литвин отрицательно покачал головой и заметил, что его нет.

"Нет? А мне сказали…", - сказал В.Янукович, повернувшись к премьер-министру Николаю Азарова.

"Окончательный вариант будет в понедельник", - сказал, в свою очередь, глава правительства.