Кабмин планирует 28 мая передать в ВР законопроект о налоге на роскошь
18:04, 23 мая 2012Финансы
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Кабинет министров Украины планирует в понедельник, 28 мая, передать в Верховную Раду законопроект о введении налога на роскошь.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с лидерами фракций и руководством ВР отметил необходимость ускорения принятия этого документа.
В.Янукович подчеркнул, что этот документ уже две недели находится на рассмотрении в ВР. При этом председатель Верховной Рады Владимир Литвин отрицательно покачал головой и заметил, что его нет.
"Нет? А мне сказали…", - сказал В.Янукович, повернувшись к премьер-министру Николаю Азарова.
"Окончательный вариант будет в понедельник", - сказал, в свою очередь, глава правительства.
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