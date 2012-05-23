Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0675-8,0755 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту, после утренних колебаний, к закрытию торговой сессии стабилизировались на более высоких уровнях, чем во вторник.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 8,1100/8,1200, к 12:00 цены упали - 8,0770/8,0840. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0675/8,0755.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2585/0,2589, к 12:00 цены снизились до 0,2572/0,2576. К закрытию цены достигли минимума - 0,2557/0,2561. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5400 (+0,3776).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2615/1,2885.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2760/10,2905, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2105/10,2235. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,2060/10,2200.