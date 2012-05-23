НБУ после длительного перерыва вышел на межбанк с продажей валюты - участник рынка

Национальный банк Украины (НБУ), после длительного перерыва (представители регулятора заявляли, что НБУ последний раз продавал валюту на межбанке в феврале т.г. - УНИАН), сегодня вышел на межбанк с предложением продажи.

Об этом УНИАН сообщил казначей одного из банков с иностранным капиталом.

Регулятор выставил котировки на покупку на уровне 7,9925 грн/долл., на продажу - 8,02 грн/долл.

Комментируя ситуацию на валютном межбанке, банкир сказал: «Нацбанк ожидал. В принципе, пока мы не видим больших причин, по которым могла бы быть какая-то значительная девальвация в ближайшие несколько месяцев. Нацбанк смотрел, что это какой-то ситуативный спрос и наблюдал несколько дней. Если сегодня ситуация немного накалилась, то Нацбанк вышел с интервенцией. Это нормальное поведение, которое совпадает с его стратегией».

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что период невмешательства регулятора в ситуацию на межбанке может свидетельствовать о начале реализации НБУ программы плавной девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке уже несколько дней наблюдается снижение стоимости национальной валюты по отношению к американскому доллару. С середины мая котировки гривни снизились с 8,036/8,039 до 8,064/8,095 грн/долл.