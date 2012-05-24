Лидеры Евросоюза ожидают, что Греция останется в зоне евро

Брюссель. Лидеры Европейского Союза ожидают, что Греция останется в зоне евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня ночью президент Европейского совета Герман Ван Ромпей после завершения заседания совета.

“Мы хотим, чтобы Греция осталась в еврозоне”, - сказал он.

Президент Европейского совета отметил, что с 2010 года Греция уже получила свыше 150 млрд евро помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Вместе с тем, по его словам, Греция должна продолжить реформы для восстановления долговой стабильности, ускорения частных инвестиций и усиления своих институтов.

“Мы ожидаем, что после выборов новое правительство Греции сделает этот выбор”, - подчеркнул Г. Ван Ромпей.

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